Manisalı şehidin kanı yerde kalmadı Tek evlatları olan uzman onbaşı Özgür Yatakdere’yi Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015 tarihinde şehit veren baba Hüseyin Yatakdere: “16 vatan evladının kanı yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerine, askerlerimize teşekkür ederiz” “Devletimiz son terörist bitene kadar mücadele edecek. Bundan eminiz”

Şırnak'ta Eren10 Operasyonu kapsamında öldürülen ve kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ın planladığı terör saldırılarından birinde 16 askerle birlikte şehit olan uzman onbaşı Özgür Yatakdere’nin Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Yatakdere, “Devletimiz son terörist bitene kadar mücadele edecek. Bundan eminiz” diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehitlerin kanını yerde bırakmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birliklerinin katılımı ile devam eden operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklarken, etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu öğrenildi. Terörist Fırat Şişman'ın 6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi. 20142015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olan teröristin 2020 Eylül2021 Nisan ayları arasında sözde Botan saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının da planlayıcısı olduğu bildirildi.



“Devletimiz son terörist bitene kadar mücadele edecek”

6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya yapılan saldırı sonucu şehit olan 16 askerden biri ve ailesinin tek evladı olan uzman onbaşı Özgür Yatakdere’nin Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Yatakdere aradan 6 yıl geçmesine rağmen oğlunun her adını duyduğunda gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, evladıyla birlikte 16 askerin kanının yerde kalmadığı için sevinçli olduğunu söyledi. Baba Yatakdere, “6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Dağlıca’da 16 asker arkadaşıyla birlikte şehit oldu. İnşallah bu son olur. 16 vatan evladının kanı yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerine, askerlerimize teşekkür ederiz. Devletimiz son terörist bitene kadar mücadele edecek. Bundan eminiz. Allah’ım yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Öte yandan şehidin annesi Saniye Yatakdere’nin ise geçtiğimiz aylarda korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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