Akhisarspor umut arıyor

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AKHİSAR, (DHA)TFF 1'inci Lig'de son 5 maça kurtuluş barajının 5 puan gerisinde düşme hattında giren Akhisarspor, yarın en yakın rakiplerinden Adanaspor deplasmanında umut arayacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'a start alacak mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Ligde son 3 karşılaşmada sahadan üst üste mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, düşme hattında 25 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.

Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Adanaspor ise 31 puanla 14'üncü basamakta bulunuyor. Mağlubiyet durumunda Adanaspor'u yakalama umutlarını kaybedecek Akhisar, maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Yeşil-siyahlı ekip son olarak evinde Adana Demirspor'la girdiği gol düellosunu 3-2 kaybetmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar

2021-04-13 11:52:48



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