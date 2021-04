Akhisar Belediyesi’nden kahvehane esnafına destek

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yayınlanan genelge sonucu yeniden iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan kahvehane işletmelerine destek olmak için yine 500 TL nakit yardım yapacaklarını, kahvehanede çalışan işçilere de Ramazan ayına özel hazırladıkları gıda yardım paketlerinden vereceklerini açıkladı.

Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney’i ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini, bu zor günleri dayanışmanın gücüyle aşacaklarını ifade etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Dutlulu, “Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yayınlanan son genelge ile yeniden kepenk kapatan kahvehane esnafımıza 500 TL nakit yardımı yapacağız. Ayrıca bu işletmelerde çalışan işçi kardeşlerimize de Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız gıda yardım paketlerimizden vereceğiz. Yardımlaşma ve dayanışmanın değerini en çok hissettiğimiz mübarek Ramazan ayında da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle aşacağız” ifadelerini kullandı.

Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun esnafı hiç yalnız bırakmadığını ve her zaman destek olduğunu belirterek, bu duyarlı davranışından dolayı tüm esnaflar adına teşekkürlerini iletti.

Güney, yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Pandeminin ilk gününden beri kahveci esnafımızın yanında oldu ve hala olmaya devam ediyor. Yeniden kepenk kapatan esnafımıza yeniden 500 TL nakdi yardım ve gıda yardımı yapacaklarını müjdelediler. Bu süreçte esnaflarımız ekonomik açıdan gerçekten zor zamanlar yaşadı. Böyle destekler bize can suyu oluyor. Akhisar Kahveciler Odası’na bağlı kepenk kapatan üyelerimiz bu yardımdan yararlanabilecek. Desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine, özellikle bu Ramazan ayında bizim derdimize derman olduğu ve bizleri unutmadığı için tüm kahveci esnafı adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

