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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan davulcularının bahşişi Akhisar Belediyesinden

İHA

Ramazan davulcularının bahşişi Akhisar Belediyesinden

Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan davulcularının bahşiş toplamak için kapı kapı gezmelerini engellemek, bulaş riskini en aza indirmek ve ekonomik olarak mağduriyet yaşamamaları için bu yılki bahşişlerini Akhisar Belediyesinin üstleneceğini söyledi.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ve Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da 12 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan karar gereği yeni tip korona virüs Covid19 ile mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret etmesi, kapı zili çalmaları gibi bulaş riski oluşturan davranışları yasaklanmıştı. Bunun üzerine Ramazan geleneğini sürdüren davulcuların yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için harekete geçen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’da Ramazan geleneğinin sürmesi adına davulcuların bahşişlerinin bu yıl Akhisar Belediyesi tarafından üstleneceğini açıkladı.

Başkan Dutlulu Ramazan davulcularını dinledi
Ramazan ayı boyunca sokak sokak dolaşarak geleneği sürdüren Akhisarlı Ramazan davulcuları Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret etti. Belediye Meclis Salonu’nda davulcular ile görüşen Başkan Besim Dutlulu, pandemi nedeniyle bahşiş toplayamayacak olan davulcuları mağdur etmeyeceklerini belirterek, bu konuda nakdi destek sağlanacağı müjdesini verdi.
Pandemi sürecinde Ramazan davulcularının da ekonomik olarak zor zamanlar yaşadığını belirten Başkan Dutlulu, bir Ramazan geleneği olan davulcuların Akhisar’da yaşamaya devam etmesi için destek olacaklarını belirtti. Başkan Dutlulu, “Korona virüs önlemleri kapsamında bahşiş toplama yasağı getirilen şehrimizdeki Ramazan davulcularının mağduriyetini Akhisar Belediyesi olarak gideriyoruz. Ramazan davulcularımız ile yaptığımız toplantıda bahşiş ücretlerini karşılayarak bu zor süreçte onlara destek olacağız. Buradaki amacımız hem korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşmayı önlemek hem ekonomik açıdan zor zamanlar yaşan ramazan davulcularımızı desteklemek hem de Akhisar'ımızda Ramazan davulcusu geleneğini yaşatmak. İhtiyaç duyulan her konuda, Akhisar Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Ramazan geleneğini sürdürmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Akhisarlı Ramazan davulcuları, pandemi döneminde ekonomik açıdan zor zamanlar geçirdiklerini ifade ederek, duyarlı ve örnek davranışından dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.

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