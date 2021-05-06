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Başkan Öner: "Açlık sınırı 2 bin 734 lira oldu"

İHA

Başkan Öner: "Açlık sınırı 2 bin 734 lira oldu"

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlıkyoksulluk” araştırmasının Nisan ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Nisan ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.734,5 TL, yoksulluk sınırı ise 7.806,1 TL olarak tespit edildiğini vurgulayan Öner, "Yapılan araştırmaya göre Nisan ayında Mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,02’lik, ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,96’lık, barınma madde fiyatlarında yüzde 0,6’lık bir artış gözlendi. Aydınlanma madde fiyatında ise Nisan ayında Mart ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi’’dedi.
Nisan ayında göze çarpan en büyük artışların gıdada yaşandığını belirten Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti:’’En yüksek artışın; yüzde 24,91 artışla domates, yüzde 11,09 artışla marul, yüzde 9,75 artışla limon, yüzde 7,83 artışla kraker, yüzde 7,25 artışla portakal; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 24,71 azalışla patlıcan, yüzde 7,66 azalışla salatalık, yüzde 6,35 azalışla yeşil soğan, yüzde 4,69 azalışla çarliston biber madde fiyatlarında yaşandı. Nisan ayında Mart ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,3’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,25 artışla telefon ekipmanları; yüzde 0,94 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Nisan ayında Mart ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,15’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 15,76 artışla çocuk gömleği, yüzde 14,95 artışla elbise, yüzde 14,54 artışla örgü yünü madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 0,77 azalışla erkek montu, yüzde 0,46 azalışla kazak madde fiyatlarında düşüş görüldü.
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,25’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,19 artışla tuvalet ve güzellik sabunu madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 3 azalışla makyaj malzemeleri fiyatında düşüş oldu. Nisan ayında Mart ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,11’lik bir artış olduğu belirlendi. Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,97 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 5,79 artışla bisiklet fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Mart ayına göre yüzde 1,76 azalışla mazot, yüzde 1,4 azalışla benzin madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.
Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 1,62’lik bir artış oldu. Eğitimkültür madde fiyatlarında Mart ayına göre değişimin yüzde 9,37 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 8,18 artışla yazım ve çizim kağıtları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 1,56 azalışla oyuncak, yüzde 1,49 azalışla tablet fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
Nisan ayında Mart ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,53’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,08 artışla kontakt lens; yüzde 2,51 azalışla derece fiyatlarında olduğu tespit edildi.
Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2,48’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Mart ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,05 artışla pencere(pvc) madde fiyatlarında olduğu gözlendi"

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