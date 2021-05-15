Sarıgöl’de trafik kazası: 1 yaralı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk yaşam savaşı veriyor.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametine seyir halindeki H.C.B (23) 45 ACM229 plakalı özel otomobil, aniden yola fırlayan 4 yaşındaki kız çocuğu E.S.G. adlı çocuğa çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu E.S.G., önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.C.B. ise Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan sürücü H.C.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralandığı öğrenilen E.S.G.'nin hayati tehlikesi devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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