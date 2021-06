Manisalı iş adamları Afganistan'a yatırım imkanlarını öğrendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İnternet üzerinden çevrimiçi olarak Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani ile Ataşe Yardımcısı Ghulam Rabbani Mansoori’nin katılımlarıyla ‘Afganistan ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Afganistan Ticaret Ateşe yetkilileri, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener, Proje ve İş geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar ve Manisa İş Dünyası’nın seçkin temsilcileri katıldı.

İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıda, Afganistan Türkiye ticari ilişkileri, Afganistan’ın ikili ticaret anlaşmaları, iç ve dış ticaret olanakları, ekonomi alanındaki gelişmeler, yatırım imkanları ve yatırım yapmanın avantajları Manisa iş dünyasına anlatıldı.



Sezen Şenay: “Afganistan’ın tarihimizdeki yeri her daim çok özeldir”

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, “Afganistan heyetine ilimize ve odamıza yaptıkları ziyaret nedeniyle huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek isterim. Geçmişi binlerce yıla dayanan Afganistan Türkiye ilişkileri tarihsel olarak karşılıklı saygı ve iyi ilişkiler üzerine kuruludur. Anadolu'da 1910'ların sonlarında üniversitelerde öğretim gören Afgan öğrenciler, Kurtuluş Savaşı’na katılarak şehitlik mertebesine erişmiş, Afgan kadınları, ziynet eşyalarını Türkiye’nin bağımsızlık davasına bağışlayarak, çok anlamlı bir dayanışma sergilemiştir. Bu nedenle tarihimizde yeri her daim çok özeldir. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Afganistan’ın Ankara’daki büyükelçiliği açılırken, Afgan bayrağını bizzat kendisi direğe çekmesi bu ilişkilere verdiği önemin bir nişanesidir. Geçmişe dayalı bu dostluk o günden beri ekonomik ve siyasi alanlarda güçlü bir şekilde devam etmektedir. Nitekim iki ülke dışişleri bakanlıkları, her yıl 1 Mart’ı ‘Türk Afgan dostluk günü’ olarak kutlamak üzere, 24 Aralık 2010'da İstanbul’da bir mutabakat zaptı imzalamışlardır. Bugün de Afganistan Ticaret Ateşi ve Yardımcısının ülkemizde olması buna güzel bir örnektir” dedi.



“Toplantımızın Manisa iş dünyasına yararlı olmasını diliyorum”

Toplantının Manisa iş dünyasına yararlı olmasını dileyen Sezen Şenay, “Son 56 yıl içerisinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 150 milyon doları geçmiştir. Samimiyetle ifade etmek gerekirse iki ülke arasındaki dostluğun derinliği ve yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda bu sayılar yeterli değildir. İki ülke arasındaki ticaretin bu sayıların çok üzerine çıkması gerekir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arzu edilen düzeylere çıkması için hepimize görevler düşmektedir. Türk özel sektörünün Afganistan’da yaptığı işlerin teveccüh görmesi, inşaat, enerji ve güvenlik sektörlerinde potansiyel iş fırsatlarının olması, Afganistan’da yapılacak yatırımlar için önemli bir fırsat olarak görülmelidir. İşletmelerimizin, iş insanlarımızın hep birlikte kamu ve özel sektör yatırımlarımızın karşılıklı olarak arttırılması için el birliği ile çalışmamız gerekir. Bu vesile ile Afganistan ile ekonomik ve ticari ilişkiler istişare toplantımızın yararlı olmasını diler, şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Afganistan Ticaret Ataşesi Yardımcısı Ghulam Rabbani Mansoori Afganistan Yatırım İmkanları adlı sunumunu gerçekleştirdi. Manisa İş Dünyası’nın sorularının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.

