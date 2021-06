Soma'daki maden faciası davasında karar verildi, aileler tepki gösterdi 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası davanın karar duruşmasında Can Gürkan 20, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme başkanının kararı okuduğu sırada işçi aileleri karara tepki gösterdi.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından tutuklanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında, 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 20 Ocak'ta Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ilgili yapılan temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Osmanoğlu ve Efkan Kurt'un 'bilinçli taksir derecesinde kusurları bulundukları' gerekçesiyle haklarında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 13 Nisan'da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandığı davanın 3. celsesinde mahkeme heyeti kararını açıkladı. Dava sonucunda, 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.



Aileler tepki gösterdi

Mahkeme başkanının kararı okuduğu sırada salonda bulunan ölen maden işçilerinin aileleri karara alkışlarla tepki gösterirken bazı aileler mahkeme heyetine ayakkabılarını fırlattı.

Duruşma salonunda çıkarak mahkemenin önünde basına açıklamalarda bulunan aileler ise tepkilerini devam ettirerek bu davanın burada bitmeyeceğini ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götüreceklerini söyledi. Ayakta durmakta zorluk çeken maden şehidi Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya 7 yıldır tek dertlerinin adalet olduğunu ve bir daha 301'ler yaşanmasın diye mücadele ettiklerini dile getirdi. Maden şehidi ailelerinin avukatlarından Can Atalay verilen hapis cezalarının yatarı olmadığını belirterek mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Aileler ve avukatlar davada tutuklu kalmadığını dile getirerek duruma tepkilerini gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise gözyaşlarına hakim olamayarak ailelere suçluların mutlaka bir gün cezalarını çekecekleri sözünü verdi.

