Valilik Kupası Ataspor’un

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Manisa’da düzenlenen Valilik Turnuvası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası finalinde Ataspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 30 yenerek kupanın sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Ataspor yıldız kızlar finali Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Turnuva boyunca oynadıkları başarılı voleybolla adından söz ettiren iki takımın mücadelesinde gülen taraf Ataspor oldu. Ataspor, 2521, 2517 ve 2521’lik set sonuçları ile karşılaşmayı 30 kazandı. Valilik Turnuvası voleybol şampiyonası finalinde rakibine boyun eğen Manisa Büyükşehir Belediyespor, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

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