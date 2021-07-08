Selendi ormanları yeşil altına bürünüyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan bozuk orman alanlarındaki menengiç ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığı üretilmesi bundan da orman köylüsüne kazanç sağlanması projesi hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü adına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye bölgede her yıl yeni sahalar ekleniyor. Manisa'nın Selendi ilçesindeki orman köylüsünün yoğun ilgi gösterdiği proje ile orman köylüsünün geleceğe dair umutları ağaçlarla birlikte yeşeriyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de Selendi ilçesine gelerek bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi ve orman köylülerine ağaçların kullanım hakkını temsil eden sertifikalarını dağıttı. Selendi ilçesi Yağcı Mahallesinde Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, Selendi ve Durhasan Orman İşletme Şefleri ile orman köylüleri tarafından karşılanan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ilk olarak köyün hemen yakınındaki ormanlık alanda Antep fıstığı aşılı melengiç ağaçlarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ın da katıldığı incelemelerde mahalleliler ile birlikte ağaçlara Antep fıstığı aşısı yapıldı.

Aşılamanın ardından daha sonra Yağcılar Köyüne geçilerek 70 hektarlık alanda toplam 7 bin melengiç ağacının sahiplik sertifikaları 44 aileye törenle verildi. Sertifika teslim töreninde konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Selendi ormanlarında var olan bir potansiyelin öncelikle bu ormanlarla iç içe yaşayan orman köylüsünün faydalanması ve yeni bir gelir kaynağı oluşturmasını hedeflediklerini söyledi. Orman Bölge Müdürü Derince, “Badem, ceviz, çamfıstığı, keçiboynuzu, sakız gibi gelir getirici ağaçlandırmalara destek verdiğimiz gibi aşılı melengiç aşılama çalışmalarına destek veriyoruz. Orman alanını değil ama alanın üzerindeki ağaçları köylünün aşılayıp fıstık yetiştirmesi için sertifika veriyoruz. Biz buna koruma kullanma dengesi diyoruz. Selendi İlçesinde Çortak, Yağcı ve Çanşa Mahallerinde toplamda 136 hektarlık alanda 14 bin melengiç ağacına Antep fıstığı aşılaması yapılarak orman köylüsünün faydasına sertifikasıyla birlikte sunduk. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor ve desteğini esirgemiyor. Kendilerine de teşekkür ediyoruz“ dedi.

Sertifika töreninde konuşan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da ilçelerinde yaşayan vatandaşların ekonomik açıdan belli bir refah düzeyine ulaşmasını sağlamak, onların can ve mal güvenliğini sağlamak kadar önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Yıldırım kilosu 5080 TL arası olan ve yöre halkının yeşil altın olarak değerlendirdikleri Antep fıstığının köyleri için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu aroması ve lezzetiyle Türkiye’nin dört bir yanından talep gördüğünü sözlerine ekledi.

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