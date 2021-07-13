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Evinin bahçesinde 166 kök Hint keneviri ele geçirilen çift gözaltında

DHA

Evinin bahçesinde 166 kök Hint keneviri ele geçirilen çift gözaltında


Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, evin bahçesinde 166 kök Hint keneviri ele geçirilirken, L.Ç. (48) ve eşi M.Ç. (48) gözaltına alındı.
Zeytinliova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi, Ballıca Mahallesi´ndeki evin bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sabah yapılan baskında, ekili 166 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 18 gram kenevir tohumu bulundu. L.Ç. ve eşi M.Ç. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2021-07-13 13:06:18

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