Evinin bahçesinde 166 kök Hint keneviri ele geçirilen çift gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, evin bahçesinde 166 kök Hint keneviri ele geçirilirken, L.Ç. (48) ve eşi M.Ç. (48) gözaltına alındı.

Zeytinliova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi, Ballıca Mahallesi´ndeki evin bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sabah yapılan baskında, ekili 166 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 18 gram kenevir tohumu bulundu. L.Ç. ve eşi M.Ç. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2021-07-13 13:06:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.