Manisa'da makilik yangını (2)

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SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 15 arazöz, 2 helikopter ve 1 uçakla havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 8 hektar makilik alanda etkili oldu. Etrafı çevrilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-07-18 21:23:28



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