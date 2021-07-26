Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evinde ölü bulunan fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'nun (21) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Kerimoğlu için Karayahşi Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti beklenmeden cenaze töreni düzenlendi. Törene Kerimoğlu'nun babası Bülent, annesi Belkıs ve kardeşi Buse ile diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kerimoğlu'nun bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Karahayşi Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-07-26 17:48:34



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