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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın devam eden projeler hakkında meclisi bilgilendirdi

İHA

Başkan Akın devam eden projeler hakkında meclisi bilgilendirdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ağustos Ayı Meclis Toplantısında devam eden çalışmalarını tek tek anlattı. Başkan Akın projelerde gelinen son noktaları başlıklar halinde meclis üyeleri ile paylaştı.
Başkan Akın Selvilitepe Mahallesinde yapılacak olan Belediye Hizmet Noktası ve Spor Tesisi ve Anaokulu Projesi, Gıda Çarşısı Projesi, Cuma Pazarı, Mustafa Kemal Mahallesine kazandırılacak olan Taziye Evi ve Kreş Projeleri hakkında bilgi verdi. Urganlı Mahallesi Su Pompası Alanı, Urganlı ve Çepnidere Mahalleleri düğün salonu projeleri bilgilerini aktardı. Erbiller Sanayi Sitesi, Sanayi Çarşısı ve açılan yollar hakkında son durumu da paylaştı.
Meclis Toplantısında Selvilitepe Mahallesinde yapılacak olan Belediye Hizmet Noktası projesindeki gelişmeleri paylaşan Başkan Akın, ihale çalışmalarının yapıldığını ve projenin yapımına başlanıldığını söyledi. Selvilitepe Mahallesine kazandırılacak olan söz konusu projede belediye hizmet noktasının yanı sıra 1 adet PTT ATM’si, 4 adet banka ATM’si, 1 adet de sumatik kabini yer alacak. Başkan Akın ayrıca Selvilitepe Mahallesi Büşra Sokağa kazandırılacak olan Spor Tesisi ve Anaokulu Projelerini anlattı. Spor alanı projesinde basketbol ve voleybol takımları için spor tesisi ve şişme havuzun yer alacağı projeyi paylaştı.

ATM’ler yerlerine taşınıyor
Orta Park ve Akçakmak Yolu üzerindeki ATM’lerin kaldırılarak Turgutlu Belediyesi Otoparkı ve PTT arasındaki alana taşınması ile ilgili süreç hakkında da bilgi veren Başkan Akın, ATM abonelerinin alındığını, banka müdürlerinin bir kura yöntemiyle ATM’lerin yerlerinin belirleneceğini, hemen ardından ATM’lerin taşınacağını söyledi.

Mustafa Kemal Mahallesine Taziye Evi ve Kreş Projesi
Başkan Akın, Mustafa Kemal Mahallesine kazandırılacak olan Taziye Evi ve Kreş Projesi ile ilgili olarak ise projelendirme aşamasının tamamlandığını fakat kreş olarak düşünülen yerin anaokuluna döndürme planı olduğunu belirtti.

Cuma Pazarında son durum
Çukurbahçe olan bilinen alana altı otopark, üstü pazar yeri olacak şekilde hayata geçirilecek olan Cuma Pazarı projesi ile ilgili projenin hazırlandığını ancak projeyi hazırlayan mimarın ikinci alternatif bir proje daha hazırlayacağını belirten Başkan Akın, bu sayede kurula müracaatta zaman kaybının minimum seviyesine indirileceğini söyledi.

Urganlı ve Çepnidere mahallelerine düğün salonu
Başkan Akın, Urganlı ve Çepnidere mahallelerine kazandırılacak olan düğün salonları ile ilgili olarak projelerde son noktaya gelindiğini ve ihale aşamalarına geçildiğini aktardı.

Yol Yenileme Çalışmaları
Turgutlar ve Kurtuluş Mahalleleri kesişimindeki Turgutlar Yolu, Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokaktaki yol açma ve bordür taşı döşeme çalışmaları hakkında da bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yıllardır sorun olan yolları tamamladığını, bu sayede vatandaşların rahat bir nefes aldığını söyledi.

Erbiller Sanayi Sitesi çalışmaları bu hafta bitiyor
Uzun yıllardır yolları kötü durumda olan ve çözüm bekleyen Erbiller Sanayi Sitesinde yapılan bordür, parke taşı döşeme ve yol yenileme çalışmalarının bu hafta sonu biteceğini söyleyen Başkan Akın, Erbiller Sanayi Sitesi çalışmalarına 6 aylık bir hedef koyduklarını, 3 ay gibi kısa bir zamanda tamamladıklarını, sanayi esnafının bu durumdan oldukça memnun olduğunu belirtti. Başkan Akın ayrıca Erbiller Sanayi Sitesi’nin peyzaj çalışmalarının da belediye imkanları ile yapılacağını duyurdu.

Başkan Akın: “Halkın yanındayız”
Başkan Çetin Akın konuşmasının son bölümünde, “Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte belediyenin bütün imkanlarıyla her yerde halkın yanında olmaya çalışıyoruz. Aldığımız kararlar Turgutlu'muza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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