Manisa Futbol Kulübü'ne genç takviye

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik, profesyonel sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Mehmet Ali, "Altyapısından yetiştiğim kulüpte profesyonel kariyerime başlayacağım için çok mutluyum. Altyapıdaki her oyuncunun hayali olan A takım forması giymek benim için çok gurur verici. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için her zamankinden daha çok çalışacağım" dedi.

Törene Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-08-07 12:34:56



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