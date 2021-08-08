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Alaşehir Belediyesi hem borç ödüyor hem de hizmet üretiyor Alaşehir Belediyesi 134 milyonluk borcun yaklaşık 50 milyonunu ödedi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Manisa’nın en zengin belediyesi olacağız" "Belediyenin banka hesapları ve taşınmazları üzerindeki hacizler kaldırıldı"

İHA

Alaşehir Belediyesi hem borç ödüyor hem de hizmet üretiyor Alaşehir Belediyesi 134 milyonluk borcun yaklaşık 50 milyonunu ödedi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Manisa’nın en zengin belediyesi olacağız" "Belediyenin banka hesapları ve taşınmazları üzerindeki hacizler kaldırıldı"

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından belediyenin gelir ve giderlerini gösteren tablonun yer aldığı afiş belediye binasına asılarak vatandaşlarla paylaşıldı. 134 milyon borçla devraldıkları belediyenin yaklaşık 50 milyon TL’lik borcunu ödediklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hem borç ödeyip hem de hizmet ürettiklerini söyledi.
31 Mart 2019 seçimlerinde Alaşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Öküzcüoğlu, 134 milyon TL borçla devraldığı belediyenin bir yandan borçlarını ödemeye başladı bir yandan da ilçede yeni projeleri hayata geçirdi. Belediyeyi devraldıktan sonra belediyenin borçlarını gösteren afişi, belediye binası ön cephesine asan Başkan Öküzcüoğlu geçen iki yıllık sürede, hem borçları ödedi, hem de hizmetleri aksatmadan yürüttü. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu seçim meydanlarında, "Şeffaf olacağız, her yıl belediye binamızı alacağımız, borcumuzu asacağız" sözünün arkasında durarak belediyenin gelir ve gider tablosunu belediye binasına astığı dev afişle vatandaşlarla paylaştı. Belediyenin borçları nedeniyle haciz konulan banka hesapları ve taşınmazların üzerindeki hacizlerin geçen 2 buçuk yıllık süre zarfında kaldırıldığı öğrenildi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan belediye binası önünde canlı yayın yaparak, vatandaşları bilgilendirdi. "Emanetiniz emin ellerde rahat olun" diyen Başkan Öküzcüoğlu, “Sevgili hemşehrilerim, seçim öncesi vaatlerimizden birisi de şeffaflık ilkesiydi. Bu şeffaflık ilkesi doğrultusunda borçlarımızı, alacaklarımızı bir tablo ile belediyenin önüne asacağımızı ilan etmiştik. Daha önce iki kere astık. İlk aldığımızda 134 milyon civarında borcumuz vardı. 18 ay sonunda bu 104 milyona indi. Şu anda da 86 milyon civarında bir borcumuz var ve kasamızda 2 buçuk milyon lira bir paramız var. Emanetiniz emin ellerde, artık hizmetlerimizi daha nitelikle sayısal anlamda da daha fazla hizmet üretebiliyoruz. Banka hesaplarımızda 8 ile 15 arasında değişen hacizlerimiz vardı. Tapu üzerlerinde de hacizler vardı. Şu anda banka hesaplarımızdaki hacizler, kırmızı kalem yemiş olan kredilerimizin hepsi ortadan kalktığı gibi tapularımızın üzerindeki hacizlerde kalktı. Şu anda hem borç ödeyen, hem de yatırım yapan bir belediyeyiz. Manisa’nın en gariban belediyesiydik, bu tedbirlerle Manisa’nın en zengin belediyesi haline geleceğiz. Önümüzdeki yıl yine bu tabloyu buraya asacağıma sizlere bildiriyorum. İnşallah daha iyi sonuçları da hep beraber tabloda göreceğiz” dedi.
Belediye binası önüne asılan 9 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde olan afişi vatandaşların dikkatle okudukları gözlendi. Vatandaşlar daha önceden yapılan borçların bir yandan ödenmesinin bir yandan da yeni hizmetler görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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