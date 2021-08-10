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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dere yatağında çıkan yangın bağlara ve zeytinliklere zarar verdi

İHA

Dere yatağında çıkan yangın bağlara ve zeytinliklere zarar verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dere yatağında çıkan yangın nedeniyle üzüm bağları ile zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.
Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Belenkaya Mahallesi Armutalan deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dere yatağında bulunan kuru otlar, cam kırıkları ve sıcak havanın da etkisiyle tutuşmaya başladı. Dere yatağından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yerleşim alanlarını da tehdit etti. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların büyük çaba harcadığı yangının evlere sıçraması önlenirken, dere yatağında bulunan üzüm bağları ve zeytinlikler büyük hasar gördü.
Dere yatağından dumanların çıktığını gördükten sonra itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyleyen çiftçi Emir Ali Kökpınar, yangının rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü söyledi.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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