Manisa sağlık alanında yeni bir ivme kazandı Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Yenidoğan Servisine TPN Ünitesi açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Pediatri Yoğun Bakım Servisi'nde parenteral yolla beslenmesi gereken hastaların tedavilerinin uygulanabilmesi için kurulan ‘Total Parenteral Nütrisyon'un (TPN) Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla gerçekleşen törende, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve davetliler bulundu.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı konuşmasında, “Yaklaşık 30 yıllık köklü bir maziye sahip, ilimizin yegâne 3. basamak sağlık hizmeti sunan hastanemiz, yaklaşık 750 yatağıyla günde 4 bin ile 5 bin arasında poliklinik hizmeti sunan aktif bir sağlık kurumu. Hastanemiz, alanında deneyimli ve tercih edilen öğretim üyesi ekibi, eğitimli çalışanları ve hatırı sayılır ekipmanları ile ilimizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını karşılamakta. İlimizin önemli bir eksiğini giderecek olan Total Parental Nutrisyon (TPN) ünitesini açmanın mutluluğu içindeyiz. TPN ünitesi; prematürlerin, düşük doğum kilolu bebeklerin ve ağızdan beslenen yoğun bakım tedavisi gerektiren bebeklerimizin steril koşullarda hazırlanan mamalarla damardan beslenme ihtiyacını karşılamak için solüsyonların hazırlandığı merkezlerdir. İlimizin sağlık alanında yeni bir ivme kazandığı bugün, hizmetin kurumumuza ve ilimize kazandırılmasında başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Hastane bünyesinde 2 Haziran 2021 tarihinde faaliyete geçen TPN Ünitesi ile Manisa il ve ilçelerindeki diğer hastanelerin TPN solüsyonu ihtiyaçlarının karşılanarak bu hizmetin sağlanmasının hedeflendiğini belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa ili ve çevresine katkı sunabilecek olan ünitenin hayırlı olmasını kaydederek, ünitenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmaların ardından, ünitenin açılış kurdelesi Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu ve protokol üyelerince kesilerek, TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Ünitesi gezildi.

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