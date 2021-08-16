Düğün dönüşü yaşlı çifte otomobil çarptı: 2 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğünden döndükleri sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte hafif ticari araç çarparken, yola savrulan yaşlı çift olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmirAnkara karayolu üzeri Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yakınlarının düğününe katıldıkları öğrenilen Mehmet Çakır ve Nimet Çakır çifti, Gölmarmara ilçesinden İzmir'deki evlerine dönüş yolunda Turgutlu'da mola verdi. Yolun karşısındaki çorbacıya gitmek için caddeye çıkan Çakır çifti V.Ç. (46) idaresindeki 35 KS 893 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Nimet Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Çakır ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Çakır da hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü V.Ç. gözaltına alınırken, 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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