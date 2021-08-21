Cumhur İttifakının ortakları buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP İl Başkanı Ömer Baysal’a nezaket ziyaretinde bulundu. Verimli geçen ziyarette Cumhur İttifakı’nın hedefleri ve stratejilerinin yanı sıra ağırlıklı olarak Manisa için yapılanlar ile neler yapılabilir konuları ele alındı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP İl Başkanı Ömer Baysal’la MHP İl Binasında bir araya geldi. Baybatur’a ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Baybatur ve beraberindekileri yönetim kuruluyla birlikte ağırlayan MHP İl Başkanı Baysal, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada AK Parti ve MHP’nin tarihin en kritik dönemlerinden geçilen bir süreçte, üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Türk Milleti’ni ilelebet yaşatma iradesinde bir araya geldiklerini vurgulayan Baybatur,“Bugünkü Türkiye, 20 yıl öncesinin Türkiye'sinden kat be kat daha güçlü, daha muktedirdir. İnşallah yarınki Türkiye bugünden daha güçlü, daha müreffeh, daha muktedir olacaktır” dedi.

MHP İl Başkanı Baysal da Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğuna işaret ederek, “Cumhur İttifakı Milletin emrindedir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındadır. Bu ittifak Pazar'a kadar değil mezara kadardır. Bu ittifakın asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini garantiye almaktır” diye konuştu.

Ağırlıklı olarak Manisa için yapılanlar ve neler yapılabilir konularının istişare edildiği buluşmada, Cumhur İttifakı’nın hedefleri ve stratejileri ele alındı. Zillet İttifakı’nın son dönemde yalanlar ve iftiralar üzerine inşa ettiği politikalara milletin itibar etmediğini dile getiren Baybatur ve Baysal, memleketin hayrına bir çivi dahi çakma ehliyeti ve kapasitesi olmayanların hangi kafayla yaptıklarını anlamakta zorlandıklarını ifade etti.

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