Salihli OSB yönetimi basınla buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yeni yönetim kurulu üyeleri basınla kahvaltıda bir araya geldi.

Salihli OSB’nin yeni başkanı Mehmet Demir, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kahvaltılı tanışma toplantısında buluştu.

OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkanvekili Muhittin Bilget ve Yönetim Kurulu Üyeleri Teoman Durukan, Hikmet Güreş ve Yunus Er ile OSB Müdürü Çağrı Duygu ve basın mensupları katıldı.

Salihli’de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Demir, Salihli OSB olarak belli bir yere geldiklerini, amaçlarının ise Salihli OSB’yi daha da geliştirip, ihracat ve istihdamı artırmak olduğunu söyledi. OSB Yönetim Kurulu olarak 3.etapa karşı olmadıklarını anlatan Demir “Ancak öncelikli amacımız 1.ve 2.etaptaki eksikleri gidermek istiyoruz. Bu eksikleri de birlik ve beraberlik içerisinde gidereceğiz” diye konuştu.

Basınla gerçekleştirilen tanışma toplantısının ardından Salihli OSB Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda OSB Müdürü Çağrı Duygu tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine, Sanayi bölgesinde 1. ve 2. etapta geçmişten bugüne yapılan çalışmalar, yapılacak olan çalışmalar ve planlanan projeler ile ilgili detaylı brifing verildi. Ayrıca toplantıda sanayicilerin ihtiyaç duydukları hizmetler, altyapı, üstyapı çalışmaları ve yönetim kurulunun karara bağlaması gereken konular görüşüldü.

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