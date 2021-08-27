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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’de açık hava sinema günleri başlıyor

İHA

Şehzadeler’de açık hava sinema günleri başlıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından atıl durumda olan Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da yapılan düzenleme çalışmasının ardından, Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün iş birliği ile “Açık Hava Sinema Günleri, Yıldızlar Altında Sinema Keyfi” projesi hayata geçiriliyor.
Şehzadeler Belediyesi tarafından atıl durumdayken düzenleme yapılan Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da açık hava sinema gösterimleri başlıyor. Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile Amfi Tiyatroda Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlara ücretsiz sinema gösterimleri başlayacak. İlk gösterimin 28 Ağustos Cumartesi gecesi 21.00’da Türk Japon ortak yapımı bir tarih filmi olan “Ertuğrul 1890” filminin izletileceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği gibi Ağlayan Kaya’nın yan kısmında bulunan amfi tiyatro uzun süredir kullanılmadığı için mezbele bir durumdaydı. Şehzadeler Belediyesi olarak biz orada ki sorumluluğu üstlenerek hızlı bir şekilde bir düzenleme çalışması yaptık. Amfi tiyatro şuan daha güzel bir görünüme kavuşmuş durumda. Tiyatronun etrafında yaptığımız peyzaj çalışmasıyla da daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağladık. Tüm çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile ortak bir projeye imza atarak ‘Açık Hava Sinema Günleri, Yıldızlar Altında Sinema Keyfi’ projesi hayata geçirdik. Bu projemiz kapsamında ilk olarak 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Türk Japon ortak yapımı bir tarih filmi olan ‘Ertuğrul 1890’ filmi gösterimde olacak. Bu etkinliğimize tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde katılabilirler. Projemiz hava şartlarının elverdiği süre içerisinde önümüzdeki haftadan itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün farklı film gösterimleri ile devam edecek. Açık hava sinema günlerimize gelecek olan tüm vatandaşlarımızda maske ve mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Yaklaşık 2 yıldır süren pandemi sürecinde vatandaşlarımız bu projeyle bir nebze keyifli anlar geçirecektir” dedi.

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