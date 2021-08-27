Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Manisa’nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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