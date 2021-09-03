Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde

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MANİSA, (DHA)Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dağcılık takımı sporcusu İsmail Kılık, Niğde sınırları içinde yer alan Demirkazık'ın zirvesine tırmandı. Kılık, Aladağlar'ın 3 bin 756 metre yüksekliğindeki en yüksek yeri olan Demirkazık zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Demirkazık tırmanışı için Niğde ili Aladağlar bölgesinde Çukurbağ köyünden hareket eden sporcu, yaklaşık 10-12 saat süren faaliyet sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyespor bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Tırmanış hakkında bilgi veren Antrenör Cengiz Erdener, Demirkazık tırmanışının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak kulüp flamamızı 3 bin 756 metre yüksekliğindeki Demirkazık zirvesinde dalgalandırdık. Dağcılık takımı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2021-09-03 11:40:33



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