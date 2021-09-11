Somaspor, Adıyaman deplasmanında

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'u 1-0 yenerek 2021-2022 sezonuna galibiyetle adım atan Somaspor, yarın Adıyaman 1954 Spor deplasmanına çıkacak. Adıyaman Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu görev yapacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı İbrahim Ak ve sakatlığı süren Onur Ulaş forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür zorlu deplasmandan istedikleri sonucu alarak döneceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma DHA

2021-09-11 11:48:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.