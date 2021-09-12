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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sercan Topçu, Manisa BBSK’da da iddialı

İHA

Sercan Topçu, Manisa BBSK’da da iddialı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımına bu sene katılan ve takımda 2’inci kaptanlık görevini yürüten Sercan Topçu, tecrübesiyle bu sezon takımın en önemli kozlarından biri olacak.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, her sezon üzerine koyarak ilerlediği Türkiye Basketbol Ligi’nde iddiasını ortaya koyacak şekilde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bu kapsamda, takımın yeni kozlarından tecrübeli isim Sercan Topçu da, 20212022 sezonu öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye Basketbol Ligi’nde birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli isim geçtiğimiz sezon Semt Yalova Basketbol takımının Basketbol Süper Ligi’ne çıkmasında en önemli parçalardan biri oldu.
Bu sene Manisa BBSK’a için ter dökecek olan Topçu, organizasyon olarak önemli bir kulübe imza attığını ve gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini belirtti. Topçu açıklamasında, “Hedefimiz şampiyonluk. Organizasyon olarak çok büyük bir kulüp. O yüzden teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.
Takımda uyumun ve arkadaşlık duygusunun üst seviyede olduğunu belirten Topçu, “Herkes önceden de birbiriyle karşılıklı oynadığı için uyum daha kolay oluyor. Şu an arkadaşlık ve uyum çok iyi. Şampiyonluk konusuna gelince bir arada kalmak çok önemli oluyor. Bu yıl da başlangıçtan itibaren o yolda ilerliyoruz. Sonu da güzel bir şekilde bitecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bu sene parkede çok mücadeleci ve son topa kadar mücadele edecek bir takım olacaklarını vurgulayan Sercan Topçu, “Seyircimizden maçlara gelmelerini istiyoruz. Pandemi kuralları gereği kısıtlı da olsa seyirci olacak. Taraftarları maçlarımıza bekliyoruz. Basketbol seyirciyle daha güzel oluyor” dedi. Tecrübeli oyuncu açıklamasının sonunda 34 yıldır birlikte çalışan çok tecrübeli bir ekibe sahip olduklarının altını çizerek, “Çok güzel bir teknik ekip kurulmuş. 34 yıldır beraber çalışıyorlar. Bize takımın sistemini adapte ediyorlar” dedi.

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