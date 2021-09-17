Selendi’de İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 20212022 eğitimöğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Kutlama kapsamında Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası kutlama programı Cumhuriyet İlkokulu ev sahipliğinde devam etti. Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, "Eğitim, bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesidir. Türk Eğitim sistemimiz; tüm vatandaşlarımızı, Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından biri olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi" görevini üstlenmiştir. Bu bağlamda yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum " dedi.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri tarafından ilkokula başlayan öğrencilere hediye verildi. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, yarışmalar yapılmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle tören sona erdi.

Programa Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkan vekili Ahmet Ertuğrul, İlçe Emniyet Amir vekili Hakkı Korhan İnci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, daire müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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