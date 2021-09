Turgutlu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın göreve gelmesiyle birlikte sosyal belediyecilik ilkeleri ışığında hizmetleri vatandaşlarla buluşturan Turgutlu Belediyesi, yaptığı destek ve yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Turgutlu Belediyesi tarafından söz konusu yardımlar kapsamında sekiz aylık süre içerisinde 450’yi aşkın ihtiyaç sahibine nakdi ve aceze yardımında bulunuldu.

Hayata geçirdiği her projeyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Turgutlu Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini bir bir gösteriyor. Turgutlu Belediyesi insan odaklı belediyecilik anlayışını esas alarak pandemi koşullarıyla birlikte zor günler geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve aceze yardımlarıyla desteğini sürdürdü.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular ve incelemeler sonucunda 1 Ocak 2021 tarihinden 17 Eylül 2021 tarihine kadarki 8 aylık süre içerisinde 427 ihtiyaç sahibine 197 bin 705 TL nakdi yardım yapıldı. Yine bu süre zarfında 46 ihtiyaç sahibi kişiye 67 bin 500 TL aceze yardımında bulunuldu. Turgutlu Belediyesi toplamda 473 ihtiyaç sahibine 265 bin 205 TL nakdi ve aceze yardımıyla yardım elini uzatmış oldu.



“Hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi için çalışıyoruz”

İhtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak adına nakdi ve aceze yardımlarının yapıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Söz verdiğimiz gibi hiçbir hemşehrimizin yatağa aç girmemesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden şeffaf, adil, dürüst ve en önemlisi de insan odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Pandemi sürecinin pek çok insanımızı ekonomik olarak olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu sebeple nakdi ve aceze yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerimizin hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırdık. Her zaman, her koşulda, hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

