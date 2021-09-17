Büyükşehirin Akhisar yatırımları yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Akhisar ilçesinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yürüttüğü çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Akhisar ilçesi Hilaliye Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla ilerlerken, çalışmalar yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından prestij cadde çalışmaları kapsamında olan Hilaliye Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztozlu ve Aslay’a incelemeleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederken, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile mahalle muhtarları da hazır bulundu.



“80 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdiğini ifade eden Aslay, 2014 yılında Manisa’nın Büyükşehir statüsüne girdiğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından itibaren Akhisar ilçesinde birçok yatırıma imza attığını söyleyen Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sadece bu süreçte yapılan yatırımların toplam bedeli 80 milyon liranın üzerinde. Bu süreçte genel müdürlük olarak 101 ve 154 mahalle kapsamında köyden ve beldeden dönüşüm yapılan mahallelerde altyapı hizmetlerini gerçekleştirdik. İçme suyu sondajları, depo tamiratları yaptık. Geçtiğimiz senelerde bu iki caddemize benzer olarak da Tahir Ün Caddesi ve paralel sokaklarında hem altyapı hem üstyapı çalışmaları yaparak prestij cadde dönüşümlerini gerçekleştirdik. Bugün de bu iki caddemizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde prestij cadde dönüşümüyle ilgili çalışmalara başladık. Öncesinde doğalgaz çalışması oldu, sonrasında MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 4 buçuk kilometrelik şebeke hattı ve ana isale hatlarını değiştirerek çalışmalara başlamış olduk. Akabinde bu iki caddemizin yağmur suyu ve diğer imalatları yapılarak prestij caddeye dönüşümü sağlanacaktır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 17 ilçede hem MASKİ olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları devam ediyor. Değişen ve gelişen Manisa vizyonu doğrultusunda bu çalışmaları yaparak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek, daha kaliteli yaşam sunabilmek adına çalışmalarımızı yapıyoruz ve uğraşmaya devam edeceğiz. Burada en büyük destekçilerimiz meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız da burada. Onlar çalışmaları yerinde görüyorlar, vatandaşların taleplerini ve isteklerini bizlere iletiyorlar. Muhtarlarımız bizim sahadaki elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun. Rabbim tez zamanda çalışmaları bitirerek kullanıma açmayı nasip etsin” diye konuştu.



“Bu sezon aslan payını Akhisar aldı”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Öztozlu, 14 Eylül 2021’de yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde müjdeler verildiğini ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ilçelere müjdeler verdiğini söyledi. Akhisar’da Kültür Park projesinin ihalesinin 24 Eylül tarihinde yapılacağını hatırlatan Öztozlu, “Bu prestij caddelere gelince MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı isale hattını yeniledikten sonra Büyükşehir Belediyesi de yağmur suyu ve asfaltı, aydınlatmalarıyla birlikte tam Akhisar’a yakışır, Akhisar’a layık bir prestij cadde kazandıracağız. Bugün itibariyle Akhisar’da sathi kaplamada 150 kilometreyi bulmuş durumdayız. Bu sene 1200 kilometre sathi kaplama hedefimiz var. Sathi kaplama çalışması 150 kilometre ve daha devam ediyor. Bu sene aslan payını Akhisar ilçemiz aldı. Bu da çok ciddi bir yatırım. Geçene seneki sathi kaplama maliyetleri ile bu seneki sathi kaplama maliyetleri arasında yüzde yüz fark var. Geçen sene bitümün tonu 2 bin 100 liraydı. Geçen sene 2 bin 100 lira ile sezona başladık, 3 bin 200 lira ile bitti. Bu sene 4 bin 200 lira civarlarında. Bu 150 kilometrelik yolun da maliyeti yaklaşık 20 milyona yakın. Depremde hasar gören Karabörklü camimiz yıkıldı. Başkanımızın talimatıyla oraya güzel ve oraya yakışır bir cami inşa ettik. Allah izin verirse Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla bir Cuma günü açılışının yapılması planlanıyor. Burada çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullanmak nasip olsun” diye konuştu.



“Akhisar’a kazandırılan ve kazandırılacak projeler”

Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar’a kazandırılan ve kazandırılacak olan projelerden de bahsetti. Tamamlanan ring yolu ve 1200 metrelik prestij cadde projesini hatırlatan Öztozlu, “Sağlıklı işleyen bir altyapı sistemi ve modern üstyapısı ile Ring Yolu’nu vatandaşların hizmetine sunduk. Atatürk Mahallesi sınırları içinde kalan prestij caddesinin gerek altyapısı gerekse de ışıl ışıl aydınlatmaları ile Büyükşehir Belediyesi Akhisar’a değer kattığını düşünüyoruz. Bunun yanında önemli sanayi alanları arasında yer alan Akhisar OSB’si içine yine Akhisar OSB’si ile birlikte ortak proje kapsamında itfaiye amirliği binası kazandırarak, personel ve araç takviyesi ile olası istenmeyen durumlara hazır hale getirdik. Ayrıca planladığımız projeler arasında yer alan içinde 12 araçlık itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhane, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane ve giyinmesoyunma odalarının bulunduğu Akhisar İtfaiye Amirliği binasının da planlarının çizim çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destek ile birlikte Akhisar ilçemize yeni bir Çocuk Kültür Sanat Merkezi çalışmaları da planlanan projelerimiz içerisinde yer alıyor” dedi.



“Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti”

Akhisar AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Doğan Ensivri de çalışmaların yapıldığı caddelerin Akhisar’ın önemli caddeleri olduğunu belirterek, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.



Muhtarlar teşekkürlerini iletti

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Dikmen, Paşa Mahallesi Muhtarı Nazif Danabaş, Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan ve İnönü Mahalle Muhtarı Figen Karabulut da Akhisar'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde büyük hizmetler almaya başladığını belirterek en kısa zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ilçede ağırlamak istediklerini kaydetti.

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