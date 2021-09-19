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Ormanlardaki aromatik bitki zenginliği yeni gelir kapısı oldu Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yuntdağı Orman İşletme Şefliği tarafından oluşturulan aromatik bitki alanlarında ilk hasatlar ürüne dönüştü Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir: "5 sene önce diktiğimiz lavantanın hasadını bu sene aldık. 1 ton satış gerçekleştirdik" "Her sene bu ürünlerin satışlarında artış bekliyoruz" "Ormanlarımızdaki avantajımız şu, su kullanılmıyor. Malum kuraklık ve susuzluk gündemde. Su kullanılmadığı için hem su ekonomisine katkımız oluyor hem de ormanlardan elde edilen ürünlerde daha farklı bir aroma oluyor"

İHA

Ormanlardaki aromatik bitki zenginliği yeni gelir kapısı oldu Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yuntdağı Orman İşletme Şefliği tarafından oluşturulan aromatik bitki alanlarında ilk hasatlar ürüne dönüştü Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir: "5 sene önce diktiğimiz lavantanın hasadını bu sene aldık. 1 ton satış gerçekleştirdik" "Her sene bu ürünlerin satışlarında artış bekliyoruz" "Ormanlarımızdaki avantajımız şu, su kullanılmıyor. Malum kuraklık ve susuzluk gündemde. Su kullanılmadığı için hem su ekonomisine katkımız oluyor hem de ormanlardan elde edilen ürünlerde daha farklı bir aroma oluyor"

Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yuntdağı Orman İşletme Şefliği tarafından oluşturulan aromatik bitki alanlarında ilk hasatlar ürüne dönüştü. 5 sene önce dikilen lavantanın hasadı bu sene alınırken, Manisa Orman İşletme Müdürlüğünce bu sene ilk kez 1 tonluk lavanta satışı gerçekleştirildi. Yuntdağlı bir girişimci de KOSGEB desteğiyle aromatik bitkiler yağ üretim tesisi kurarak, ürünlerin hem yağını hem suyunu çıkarmaya başladı.
Günümüzde tıbbi aromatik bitkilerin önemi her geçen gün giderek artıyor. Orman teşkilatının odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığı orman alanlarında yetişen lavanta, kekik, hayıt, delice gibi ürünler hem kozmetik hem de ilaç sanayi için başlıca hammadde kaynağı olarak dikkat çekiyor. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yuntdağı Orman İşletme Şefliği sınırlarında Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan orman köylüsü Ahmet Hilmi Bacaksız da bu potansiyeli değerlendirmek için aromatik bitkiler yağ üretimi tesisi kurdu. Tesisi gezen Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve Yuntdağı Orman İşletme Şefi Muhammed Zorkun, hem tesis hakkında bilgi aldı hem de orman teşkilatının odun dışı ürünlerde yaptığı çalışmalardan bahsetti.

KOSGEB desteğiyle işletmesini açtı
Üçpınar Mahallesi'nde KOSGEB desteği ile aromatik bitkiler yağ üretimi tesisi kuran Ahmet Hilmi Bacaksız, "Bu tesisi açarken Manisa Orman İşletme Müdürümüzle lavanta ekiminde tanışmıştık. Onun fikirlerine dayanarak bizde de aromatik bitki tesis açma fikri gelişti. Hanımım Ispartalı olduğu için orada incelemelerde bulunduk ve KOSGEB desteğiyle işletmemizi açtık. Ormanlarımızda kekik var, lavanta var, hayıt var. Bu tip bitkileri alıyoruz. İleride karabaş otu olacak, defne olacak birkaç sene sonra. Ürettiğimiz ürünleri İzmir, İstanbul, Isparta'ya toptan satış yapıyoruz. Aromatik bitki yağları üretiyoruz. Lavanta yağı, kekik yağı, defne yağı, nane yağı, okaliptüs yağı gibi bütün aromatik bitkilerin yağını çıkarabilecek bir tesis burası. Şimdilik en çok kekik üretiyoruz. Ara ara lavanta sezonunda lavanta, ölmez çiçek yaptık. Üreticimizin de kendi ürettiği bizim yağımızı çıkar dediği ürünlerin de yağlarını çıkarıp teslim ediyoruz. Lavanta yağı fiyatları litre başına 500 liradan 850 liraya kadar değişiyor. Kekik yağı da 500600 TL bandında. Biz toptan satış yaptığımız için fiyatlar biraz daha makul" dedi.

Bu sene ilk kez 1 ton lavanta satışı gerçekleşti
Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Son 5 yılda tıbbi aromatikle ilgili epey bir yatırımımız oldu. En son 5 sene önce diktiğimiz lavantanın hasadını bu sene aldık. 1 ton satış gerçekleştirdik. Bunu da burada böyle bir tesisle üretime geçirmek, yağını veya suyunu çıkarmak bizim için çok önemli. Sadece lavanta ile kalmadık, kekik yağı üretimi de yapılıyor. Safi kekik de burada üretiliyor ve piyasaya sürülüyor. Dere içlerinde hayıt bitkisi var. İnsanların pek itibar etmediği bir bitki ama buna rağmen alternatif tıpta çok önemli bir yeri var. Yapraklarını toplayarak yağı çıkarılarak satılıyor. Orman İşletme Müdürlüğü olarak önümüzdeki dönemlerde delice yağı üretmeyi de planlıyoruz. Her sene bu ürünlerin satışlarında artış bekliyoruz. Çünkü 45 sene önce ektiğimiz ürünlerden yeni hasat yapılmaya başlanıyor ve bu her sene katlanarak artacak. Ormanlarımızdaki avantajımız şu, su kullanılmıyor. Malum kuraklık ve susuzluk gündemde. Su kullanılmadığı için hem su ekonomisine katkımız oluyor hem de ormanlardan elde edilen ürünlerde daha farklı bir aroma oluyor. Bu işlerle uğraşanların hepsi orman ürünlerine aromasından dolayı daha fazla talep olduğunu söylüyor. Sadece iç piyasanın değil Avrupa'dan özellikle Amerika'dan çok büyük talep geldiğini söylediler. Yöremiz yabana atılacak bir bölge değil. Bununla ilgili Orman İşletme Müdürlüğü olarak bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.
Yuntdağı Orman İşletme Şefi Muhammed Zorkun ise şunları söyledi:
"Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla orman köylüsüne odun ürünleri dışında yüksek bir gelir kapısı oluşturdu. Başta Kekik, lavanta, delice yaprağı olmak üzere tahmini bin hektarlık bir alanda hammadde kaynağı orman köylüsüne sağlanmaktadır."

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