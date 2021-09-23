'Tüccarız' diyerek 64 ton kuru üzümü çaldılar



Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıtıp 7 çiftçiden 64 ton kuru üzüm alıp kayıplara karışan iki şüpheliden biri yakalandı. Diğerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Salihli ilçesinde iddiaya göre, kendilerini tüccar olarak tanıtan H.H.K (34) ve F.Ü. (32), Taytan ve Yenipazar mahallelerindeki 7 çiftçiden toplam 768 bin lira değerinde 64 ton kuru üzüm almak için anlaştı. İki kişi, parayı ertesi gün EFT ile çiftçilerin hesaplarına göndereceklerini belirterek üzümleri kamyonlara yükleyip ayrıldı. Paralarının yatmadığı gören çiftçiler, dolandırıldıklarını anlayınca jandarmaya gitti. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerden F.Ü.'yü 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakaladı. Ele geçirilen üzümler sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ü tutuklandı. Diğer şüpheli H.H.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI /

2021-09-23 11:36:58



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