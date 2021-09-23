Spil Dağı Milli Parkını yakından tanıdılar

TÜBİTAK 4004 çağrısı kapsamında, 2025 Eylül tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 'Doğa Öğretir Ben Tasarlarım' isimli projenin hedef kitlesini oluşturan bilim sanat merkezlerinin öğretmen ve öğrencileri Spil Dağı Milli Parkını ziyaret ederek kendine has özellikleri olan milli parkı yakından tanıma fırsatı buldu.

İzmir’de Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi, Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi, Narlıdere Arkas Bilim ve Sanat Merkezi, Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, Konak Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören, ortaöğretim dönemindeki 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 30 BİLSEM öğrencisi ve öğretmenleri proje kapsamında Manisa Spil Dağı Milli Parkına günü birlik gezi düzenleyerek milli parkı yakından tanıma fırsatı buldu.

TÜBİTAK 4004 çağrısı kapsamında, 2025 Eylül tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 'Doğa Öğretir Ben Tasarlarım' isimli projeyle üstün yetenekli öğrencilerde inovasyon çağının gerektirdiği, tasarım, proje üretme ve geliştirme becerilerinin gelişimini sağlamak amaçlanıyor. Proje kapsamında öğrencilerin biyomimikri ile tanışarak, doğanın bilgeliğini, sorunlarını çözme kabiliyetini, canlıların yüzlerce yıldır hayatta kalma mücadelesi sonucu geliştirdikleri adaptasyon yeteneklerini öğrenmeleri ve bu birikimlerini günümüzde insanlığın yararına sunulabilecek her çalışma için birer örnek oluşturabileceğini fark etmeleri hedefleniyor.



"Tabiat turizmine ilginin artmasını amaçlıyoruz"

Değişik zaman dilimlerinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında Milli Park içerisinde misafir ederek milli parkı tanıttıklarını hatırlatan Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, “Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü olarak İzmir'den gelen öğretmen ve öğrencilerimize milli parkı, yılkı atlarını, Manisa lalelerinin ve çeşitli güzelliklerini önce sunum eşliğinde ve daha sonra gezdirerek yerinde göstererek tanıtımını yaptık. Ziyaretçilerimiz, görevlilerimizin nezaretinde hem doğada vakit geçirdiler, hem de Spil Dağı Milli Parkı’nı rehberliğimiz eşliğinde en ince ayrıntısına kadar öğrendiler. Amacımız, Manisa’nın en büyük marka değerlerini bünyesinde barındıran Spil Dağı Milli Parkı’nın tanıtımını yaparak ziyaretçi sayımızın daha da artmasıdır” dedi.

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