Manisalı eskrim sporcularından bir madalya daha

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle her geçen gün yeni başarılara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kısa süre önce bünyesine kattığı Eskrim takımı ile önemli bir başarıya daha imza attı. Eskrim takımı sporcusu Kuzey Yenigün, Malatya'da düzenlenen U14 erkekler kılıç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan U10U12U14 Kılıç Açık Şampiyonası, Malatya'da düzenlendi. Malatya Merkez Spor Salonunda 52 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Eskrim takımı sporcusu Kuzey Yenigün, U14 erkekler kılıç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Eskrim Şampiyonasında elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un katıldığı her turnuvadan başarılı sonuçlarla döndüğünü belirten Elmalı, Malatya'da düzenlenen organizasyonda bronz madalya kazanan Kuzey Yenigün'ü ve bu başarıda emeği geçen antrenörleri tebrik etti.

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