Okuduğu kitaplarla hayata tutunuyor

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Gördes ilçesinde 25 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boynundan aşağısı tutmayan ve yatağa bağımlı olarak hayatını sürdüren Mustafa Özer (60), okuduğu kitaplarla kendine yeni bir dünya kurdu. Özer "Hayatım merkezinde kitap okumak var. Okuyarak hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.

Gördes ilçesi kırsal Börez Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Özer, 1996 yılında kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Özer, kazandığı PTT personel alım sınavlarının ardından atanmayı beklediği sırada meydana gelen kazada omurilik zedelenmesi yaşadı ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Özer, daha sonra Kastamonu'daki bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 3,5 yıl tedavi gördü. Tedaviye cevap vermeyen ve boynundan aşağısı tutmayan Özer, 25 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Kazadan 2 yıl sonra eşi tarafından terk edilen Özer'e, çiftçilikle uğraşan annesi Hatice Özer (81)ve babası Mehmet Özer (81) bakıyor. Kaza sonrası hayatını tamamen değişen Özer, kitaplarla kendisine yeni bir dünya kurdu. Ailesi tarafından yapılan özel sehpaya konulan kitapları yattığı yerden okuyan Özer, haftada ortalama 3 kitap okuyor. Özer'in tek hayali ise sayfalarını kendi elleriyle çevirerek kitap okumak.

'HAYATIMIN MERKEZİNDE KİTAP OKUMAK VAR'

Okuyarak hayata tutunduğunu anlatan Mustafa Özer, "1996 yılında geçirdiğim trafik kazası sonrası boynumdan aşağısı felç kaldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldum. Daha sonra Kastamonu'daki bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 3,5 sene boyunca tedavi gördüm. Sırtımda çıkan yaralar nedeniyle tedavim yarım kaldı. Daha sonra kendi çalışmalarım ile omuzlarımı hareket ettirmeye başladım. Kazadan önce de kitap okumayı çok severdim. Yatakta hareketsiz kalınca, vakit geçirmek içim kitap okumaya devam ettim. Özel sehpa yaptırdım, annem ve babam sayfalarımı çeviriyor. Bazen de o an yanımda olanlar çeviriyor. Kitap okumayı çok seviyorum. Her okuduğum kitabın sanki içindeymişim gibi bir duyguya kapılıyorum. O kitabın etkisinden de gerçekten de kurtulamıyorum. Hayatım merkezinde kitap okumak var. Okuyarak hayata tutunmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'EN BÜYÜK SORUN KİTAP OKUMAMAK'

Kitap okuduğunu görenlerin şaşırdığını söyleyen Özer, "'Senin kolun tutmadığın halde kitap okuyorsun, biz okumuyoruz. Helal olsun' diyenler oluyor. Üniversiteyi bitirdim. İktisat bölümünü mezunuyum. Hayalim bir kamu kuruluşunda çalışmaktı hatta PTT personel alım sınavlarını kazandım. Tayinim çıkmadan kaza geçirdim. Nasip olmadı, bu hale düştüm. Şu an en büyük istediğim sayfalarını kendimin çevirdiği kitapları okuyabilmek. Toplumumuzun en büyük sorunu kitap okumamak. 7'den 70'e herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Elinize ne geçerse dergi, gazete, kitap ve benzeri okuyun. Sorunumuz okumamak. Daha çok okuyarak hem kendimizi hem de ülkemizi geliştirelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Gördes Ersan ERDOĞAN

