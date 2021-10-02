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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalılar kanserle mücadele için yürüdü

İHA

Manisalılar kanserle mücadele için yürüdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Prostatlı Hayat Derneği işbirliğinde amansız hastalık olarak bilinen kansere dikkat çekmek amacıyla uygulamaya alınan ‘Kansere Karşı Adım Atıyoruz' projesini açılışı Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirildi.
‘Kansere Karşı Adım Atıyoruz’ projesinin Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Erman Aydınyer, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu yaptı. "Kansere Karşı Adım Atıyoruz" projesinin il genelinde uygulanacağı için ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret ettiğini ve Başkan Ergün’ün tüm ekibini proje kapsamında seferber ettiğini dile getiren Müezzinoğlu, kanser hastalığı ile mücadelede spor ve egzersizin önemine dikkat çekti. Kansere karşı atılan her adımın çok değerli olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, katılımcılardan kişisel mobil aygıtlarına "Kansere Karşı Adım Atıyoruz" uygulamasını yüklemeleri konusunda talepte bulundu. 0131 Ekim tarihleri arasında bir çok etkinlik düzenleyeceklerini belirten Müezzinoğlu, haftada en az 150 dakika yürüyüş yapılması gerektiğini vurguladı.
Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu’nun konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir konuşma yaptı. Başkan Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla birlikte sağlığın önemini herkesin daha iyi anladığını ifade ederek, “Sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve her şeyin başının sağlıktan geçtiğini hepimiz iyi biliyoruz. Ne yazık ki, sağlığımızın kıymetini elimizden gittiği zaman anlıyoruz. Dünya’yı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında da gördük ki, sağlık olmayınca hayat duruyor. Bu elim salgında maruz kaldığımız kısıtlamalar, sağlık çalışanlarımızın yaşadığı zorluklar ve şahit olduğumuz acı örnekler sağlığın önemini hepimize bir kez daha gösterdi. Öncelikle salgında yaşamını yitiren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kahraman sağlık çalışanlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek az” dedi.
Başkan Ergün, konuşmasının devamında kansere karşı en önemli tedbirin erken teşhis olduğuna değindi. Kanserle mücadelede dengeli beslenme, uyku düzeni ve spor yapılması gerektiğine vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Prostatlı Hayat Derneği’nin kurucusu değerli Profesör Doktor Talha Müezzinoğlu hocamız tarafından bizlere iletilen bu projeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdik. Kanser, insan hayatını tehdit eden ve günümüzde sıkça rastladığımız hastalıkların başında geliyor. Hepimiz iyi biliyoruz ki, bu hastalığın amansız olmaması için en önemli tedbir, erken teşhistir. Bunun için kontrollerimizi aksatmadan yerine getirirken, unutmamamız gereken şeyler de var. Nedir bunlar? Dengeli beslenme, uyku düzeni ve spor. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmesi için önemli yatırımlara imza attık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak düşüncesiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında tam 15 branşta 5 binden fazla kişiye spor yapma imkanı sağlıyoruz. Yeni projelerimizde de mutlaka ve mutlaka yürüyüş parkurları ve spor alanları oluşturmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir şehir oluşturmak için yapılan çevreci yatırımlara değinen Başkan Ergün, “Sağlıklı hayat dediğimiz zaman; soluduğumuz havadan tükettiğimiz gıdalara ve içtiğimiz suya kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Evlatlarımızın daha yaşanabilir bir şehirde hayatlarını sürdürmesi için bizler de bu çerçevede yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Gediz Ovasında sağlıklı ürünler yetişmesi için atıksu arıtma tesislerine büyük yatırımlar yaptık. Çünkü sofralarımıza gelen ürünler, bu nehirlerimizden sulanarak yetişiyor. En büyük hayalimiz, Gediz ve Bakırçay’ın özlenen temiz günlerine geri dönmesidir. Ancak bunu vatandaşımızla, sanayicimizle ve devletimizle birlikte başarabiliriz. Bunun yanı sıra ulaşımda yüzde yüz çevreci ve elektrikli otobüsleri tercih ederek Türkiye’nin en büyük filosunu kurduk. Bu otobüslerimiz, yıllık 500.000 litre yakıt tasarrufu sağlayarak hava kirliliğini düşürüyor. Aynı zamanda Somalı hemşerilerimizin ısınmasında, termik santrallerdeki sıcak suyu kullandığımız Bölgesel Isıtma Sistemlerimizle, hava kirliliğini önemli ölçüde düşürdük. Daha sağlıklı içme suyu için de il genelindeki depolarımızı yeniledik ve 2.000 kilometrenin üzerinde yeni nesil içme suyu hattı döşedik. Çöp noktasında da sizlerin de bildiği gibi 40 yıllık sorunu tarihe gömerek Uzun Burun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahasını Manisa’mıza kazandırdık. Yeraltı sularını kirleten ve yangınlarla hava kalitemizi düşüren vahşi çöp depolama alanlarından, bugün, çöpleri ekonomiye kazandıran çevreci bir şehir haline geldik” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının son bölümünde Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu’na teşekkür eden Başkan Ergün, “Üretken belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin sağlığı ve doğamızı korumak için attığımız bu adımlara ek olarak, bugün de prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla örnek bir organizasyona imza atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanser hastalarında egzersizin önemine vurgu yapmak amacıyla bugün atılan adımların çığ gibi büyüyeceğine ve bu hastalığa hep birlikte dur diyeceğimize gönülden inanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Prostatlı Hayat Derneğimiz işbirliğinde kansere karşı adım atalım isimli yeni bir uygulama geliştirdik. Şuan Android telefonlarda kullanılmaya başlanan uygulamamızı yakında tüm hizmet sağlayıcılardan vatandaşlarımız indirerek faydalanabileceklerdir. Hayırlı olsun. Bu duygularla, bu önemli organizasyonda emeği geçen Prostatlı Hayat Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Talha Müezzinoğlu hocamıza, dernek yönetimine ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, var olun” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Atatürk Kent Parkı içerisinde kanserle mücadele için adım attılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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