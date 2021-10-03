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Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

DHA

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı


Nevra UÇKAÇErsan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunusemre Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel 6'ncı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliğine katıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu adına yapılan Başpehlivanlık güreşini son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz kazandı.
Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6'ncı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla başladı. Etkinliğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile birlikte çok sayıda siyasetçi ve vatandaşlar da katıldı. Organizasyonda son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda güreş severlerle buluştu. Ata sporu olan güreşe ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Manisa'ya gelen güreş severler, pandemi tedbirlerine uygun olarak düzenlenen organizasyonda, karşılaşmaları büyük bir heyecanla izledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ayak boyunda dereceye giren pehlivanlardan Furkan Elagöz, İsa Köse, Velican Akkaya ve Enes Olgun'a madalyalarını taktı. Ali Gürbüz ile Cengizhan Şimşek arasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına yapılan Başpehlivanlık güreşini Ali Gürbüz kazanırken, Yaşar Şahin ile İlhan Kızılkan arasında oynanan Başaltı karşılaşmasının galibi ise İlhan Kızılkan oldu. Meydanda vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çekilen Bakan Çavuşoğlu alandan ayrıldı.  DHA-Genel Türkiye-Manisa Nevra UÇKAÇ Ersan ERDOĞAN
2021-10-03 19:04:04

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