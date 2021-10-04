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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı

İHA

İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan eğitim yardımlarını Alaşehir ve Sarıgöl ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale gelen eğitime destek yardımı bu yıl da gerçekleştirildi. 2021 2022 eğitim öğretim sezonunda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan 385 çift ayakkabı, 260 adet polar mont ve 300 adet okul çantasından oluşan yardımlar, protokolle Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma alanı içerisindeki Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’i ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak'ı ziyaret eden Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan yaptığı açıklamada, "TOBB ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her zaman olduğu gibi eğitimin desteklenmesi noktasından elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyoruz. Bu kapsamda artık geleneksel hale gelen eğitim desteğimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Eğitim yardımlarımızı Alaşehir ve Sarıgöl ilçe milli eğitim müdürlüklerimize teslim ettik." dedi.
İlgi ziyaretlerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kaya Meclis Üyesi Özlem Öncü ve Genel Sekreter Birol Şen de bulundu.

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