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Evde saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Arya' buldu Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İHA

Evde saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Arya' buldu Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma narkotik köpeği ‘Arya’nın bir evde yaptığı aramada 150 gram esrar, 30 gram Jamaika ve 150 gram bonzai ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi(JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Adala Karakol Komutanlığı ve Uyuşturucu Madde Arama Köpek Timi, Adala ve Dombaylı Mahallelerinde 'Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik' çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden F.Ç. (44), S.Ö.(27), Ş.İ.(18) ve O.U.’ya(39) ait ikametlerde narkotik köpeği ‘Arya’ ile birlikte arama yapıldı. 4 ayrı ikamette yapılan aramada 150 gram esrar, 30 gram Jamaika, 150 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet rulo halinde folyo, 1 adet uyuşturucu kullanma kovası ile 1 adet av tüfeği ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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