Güzelyurt Çocuk Kültür Merkezinde kayıtlar devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 35 yaş çocuklar için kayıtlar devam ediyor.

Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 3 5 yaş arası çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenerek güzel zaman geçiriyor. Hafta içi 5 gün yarım gün verilen eğitimler ile sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup şeklinde devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 36/A adresinde hizmet veren merkezde korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanıyor. Sabah grubuna gelmek isteyen çocuklar için 09.0012.00, öğlen grubu için ise 13.0016.00 saatleri arasında yarım gün eğitim veriliyor. Yapılan açıklamada merkeze başvuru yapmak isteyen kişilerin 0236 233 31 21’i aramalarının yeterli olacağı ifade edildi.

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