Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşmaya vardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Naci Şensoy ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.