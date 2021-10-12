Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 45 KB 0989 plakalı kamyonet, BuldanSarıgöl istikametinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.