Vatandaşlardan zabıtaya teşekkür ziyareti

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan’a, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl’a ve Zabıta ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini makamında ağırladı.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, başta Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren istek ve şikayetlerin kısa sürede sonuçlandığını ve Zabıta ekiplerinin göstermiş oldukları hizmetler için teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin teşekkür ziyareti için düşüncelerini paylaşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Mahalle sakinlerimizin nazik düşünceleri bizleri çok mutlu etti. Bu anlamlı ziyaret ilçemiz genelinde mesai gözetmeden fedakarca çalışan başta Zabıta ekiplerimizin ve bizlerin çalışma şevkini artıracaktır. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimize nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ederim. Turgutlu'muz için tüm ekip arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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