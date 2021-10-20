Manisa'da 3 ton 200 litre kaçak şarap ele geçirildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Yunusemre ilçesindeki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada 13 varil içinde 3 ton 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesinde bir ev ve ikametinde kaçak içki üretiminin yapıldığı tespit edildi. Y.Ç. isimli şahsın evine dün akşam üstü yapılan operasyonda 13 adet varil içerisinde bulunan toplam 3 ton 200 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs Y.Ç. yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

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