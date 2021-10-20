Manisa’da 15 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 evden 15 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen biri hamile 2 şüpheli kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Salihli’de 2 evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili olarak harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapılan evlerde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler ve çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin G.U. ve B.A. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Her 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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