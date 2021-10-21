Yumrukaya, şampiyon motorculara başarılar diledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya, şampiyon motor sporcuları Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli ile bir araya gelerek, Kepez'de düzenlenecek yarışlarda başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon motor sporcuları Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli, 2224 Ekim tarihleri arasında Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun Antalya Kepez Drag Pisti’nde düzenleyeceği Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın ikinci ve üçüncü ayak yarışlarına katılmaya hazırlanıyor. Bu önemli yarış öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya, şampiyon sporcularla bir araya geldi. Yumrukaya, geride kalan yarışlarda önemli başarılar elde eden sporcuları tebrik ederken; Kepez’deki yarışlarda da Kırbaş ve Nişli’ye şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.