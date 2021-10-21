İzmir-İstanbul karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

İzmirİstanbul karayolunda 2 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, A.B. idaresindeki 35 HA 7592 plakalı kamyon ile arkasından gelen S.Ö. yönetimindeki 10 DEB 63 plakalı başka bir kamyon çarpıştı. Kaza sonrasında sol şeritte bekleyen kamyona ise O.İ. idaresindeki 34 SP 6726 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobildeki sürücü O.İ. ile yolcular M.Y.B. ile S.B.D. ile kamyon sürücüsü O.İ. ile yolcu R.Y. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken kaza ile ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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