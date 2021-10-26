Jandarma ekipleri taksi şoförlerini bilgilendirdi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk sahasında taksi şoförlerini uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla; Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan ticari taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve taksilerde yolculuk eden yolcuların görebileceği diğer yerlere, 'Taksi şoförlerinin uyması gereken 12 Kural'ın yer aldığı bilgilendirme broşürlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, taksi şoförlerinin kurallara uymadıkları takdirde Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceği, Çalışma İzin Belgelerinin süreli veya daimi iptal edileceği konusunda bilgilendirildi.

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