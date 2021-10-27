Şüpheli şahıstan tarihi sikke çıktı Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 3 adet sikke ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Yunus ekipleri ilçe genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında O.D. (24) isimli şüphelinin üzerinden Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet sikke tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldı.

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