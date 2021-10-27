Turgutlu’da yerel tarih gönüllüleri yetişiyor

Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu arasında imzalanan protokol kapsamında Turgutlu’nun yerel tarih gönüllüleri yetiştiriliyor. Yaklaşık 40 öğrencinin dahil olduğu projede ders anlatımının ardından uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi’nin uzmanları tarafından Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerine yönelik eğitim programı başlatıldı. Söz konusu eğitim programı ile gönüllü öğrencilerin yerel tarih konusunda bilinçlenmeleri ve yaşadıkları yerin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Eğitim kapsamında Turgutlu tarihi hakkında sekiz derslik bilgilendirme ve ardından eğitime katılan öğrencilerle birlikte ilçe içerisinde bir kültür gezisi gerçekleştirilecek. Projenin ayrıca ilçedeki diğer orta öğretim kurumlarında da hayata geçirilebileceği belirtildi.

Eğitim sürecinin üçüncü gününde öğrencilerle bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, bu tür kültürel çalışmalara verdikleri önemi belirterek, “Her öğrencimiz bizim için çok kıymetli. Onların eğitimine ve yaşadıkları kentle ilgili bilinçlenmelerine bir parça olsa da katkı koymayı hedefledik. Öğrencilerimiz Turgutlu’nun tarihi hakkında bilgi sahibi olurlarsa bu kente olan aidiyet duygularının da artacağını umuyoruz. İşbirliği yaptığımız okul müdürümüz Varol Öztürk’e ve öğretmenlerimize de hassasiyetleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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