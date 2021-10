Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- TÜRK televizyon kanallarında son yıllarda yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizileri, Manisa'da ata sporu biniciliğe olan ilgiyi artırdı. Kentte son 1 yılda 4 binicilik eğitim merkezi açılırken, her yaştan eğitim alan öğrenciler, at üzerinde düzenlenen gezi turlarına da çıkıyor.

Televizyon kanallarında son yıllarda yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizilerinin ardından, Manisa'da vatandaşlar ata sporu olan biniciliğe ilgi göstermeye başladı. Son 1 yıl içerisinde Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de, 4 binicilik eğitim merkezi açıldı. Deneyimli eğitmenler eşliğinde hizmet veren merkezler, binici olmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Her yaştan vatandaşın ilgisini çeken eğitimlerin yanı sıra öğrenciler için at üzerinde gezi turları da düzenleniyor. Tarihi dizi izlemeyi sevdiğini ve biniciliğe başlama kararında kendisini bu dizilerin tetiklediğini ifade eden Mehmet Akın (47), "At sevgisi bende atadan kaldı ama son zamanlarda tarihi dizilerin de artması beni biraz daha tetikledi. Ata sporu, binicilikle ilgili eğitim almaya başladım. 2 yıl önce başladım, 2 yıldır da biniyorum. Profesyonel eğitim aldım. Zor bir spor. Herkese tavsiye ediyorum, stres atmak için de iyi geliyor" dedi.

Binicilik eğitimi alan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Senne Gülercin (9) ise "Küçük yaştan itibaren atlara merakım var. Resim yapmayı seviyorum ve genelde at resimleri çizerim. Hatta oyuncaklarımın bile çoğunluğu atlardan oluşuyor. At binmeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

'DİZİLERİN ÇOK CİDDİ BİR KATKISI OLDU'

Bir binicilik eğitim merkezinin işletmecisi Adem Bıçakçı (44) da, "Dizilerden etkilenerek bize gelen çok öğrencimiz var. Özellikle dizideki atları gördükten sonra heves edenler oluyor. Şu an Manisa'da biniciliğe ciddi bir talep var ve öğrenci sayısı fazla. Atlarla vakit geçirme açısından güzel bir ortam var. Elimizden geldiğince biz de bu talebe yetişmeye çalışıyoruz. Herkesi atlara bir kez de olsa dokunmaya ve atlarla olan bu duygusal bağı yaşamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

